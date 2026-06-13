В России указали на интерес к одному логистическому маршруту В Минвостокразвития заявили об интересе стран к перевозкам по Севморпути

Взрывной рост мирового спроса на перевозки по Северному морскому пути ожидается по мере развития судоходной магистрали, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. По его словам, это прогнозируется с учетом текущей напряженности вокруг Суэцкого канала.

Не только страны Азии, но и страны Африки, безусловно, крупные морские торговые страны, такие как Египет, Алжир, Тунис, смогут в полной мере воспользоваться в том числе Севморпутем для соответствующих перевозок, — подчеркнул Чекунков.

По словам министра, проект пока выглядит сложным, но в рамках его реализации одновременно строятся ледоколы и суда ледового класса, запускаются спутники и создается необходимая инфраструктура. Он выразил уверенность, что после запуска системы в регулярную эксплуатацию крупнейшие грузоотправители сначала протестируют ее, затем привыкнут, и это станет нормой. Это, по его прогнозам, вызовет взрывной рост перевозок, снизит цены и повысит привлекательность Северного морского пути.

Ранее глава Корейско-Российского делового совета Пак Чжон Хо заявил, что Южная Корея намерена запустить в сентябре тестовый рейс по Северному морскому пути. По его словам, данный маршрут представляет большое значение для республики.