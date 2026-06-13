Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 10:30

В России указали на интерес к одному логистическому маршруту

В Минвостокразвития заявили об интересе стран к перевозкам по Севморпути

Алексей Чекунков Алексей Чекунков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Взрывной рост мирового спроса на перевозки по Северному морскому пути ожидается по мере развития судоходной магистрали, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. По его словам, это прогнозируется с учетом текущей напряженности вокруг Суэцкого канала.

Не только страны Азии, но и страны Африки, безусловно, крупные морские торговые страны, такие как Египет, Алжир, Тунис, смогут в полной мере воспользоваться в том числе Севморпутем для соответствующих перевозок, — подчеркнул Чекунков.

По словам министра, проект пока выглядит сложным, но в рамках его реализации одновременно строятся ледоколы и суда ледового класса, запускаются спутники и создается необходимая инфраструктура. Он выразил уверенность, что после запуска системы в регулярную эксплуатацию крупнейшие грузоотправители сначала протестируют ее, затем привыкнут, и это станет нормой. Это, по его прогнозам, вызовет взрывной рост перевозок, снизит цены и повысит привлекательность Северного морского пути.

Ранее глава Корейско-Российского делового совета Пак Чжон Хо заявил, что Южная Корея намерена запустить в сентябре тестовый рейс по Северному морскому пути. По его словам, данный маршрут представляет большое значение для республики.

Власть
Россия
Минвостокразвития
Севморпуть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о погибших при крушении военного самолета Ан-32
Раскрыто, кому Трамп заблокировал доступ к мощнейшим ИИ
В Домодедовской больнице рассказали об убитой начальнице колл-центра
Магнитные бури сегодня, 13 июня: что завтра, сильные боли, низкое давление
Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 июня: где сбои в России
Масштабную надпись сочли призывом к убийству Трампа
Горничная выдала себя за жену лорда ради роскошных часов
В деле об убитой начальнице колл-центра в Домодедово появились новые детали
В ЕС рассказали, как Каллас своими руками «роет себе могилу»
Огромный смерч в Челябинской области попал на видео
Человек пострадал из-за жесткой посадки самолета в российском регионе
Помощники аферистов задержаны в Петербурге
Российских туристов предупредили о главных ошибках в Китае
Дочь погибшего Героя России захотела увековечить имя отца
Школьницу с пирсингом на лице ищут больше недели в Новосибирске
Швыдкой рассказал о помощи России в организации следующего «Интервидения»
Стало известно, чем опасен неправильный загар
Погибший на СВО зять продюсера Пригожина удостоен ордена Мужества
ВСУ повредили нацпарк в ДНР
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.