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17 июня 2026 в 12:15

«Не остались в стороне»: сотрудники Минвостокразвития РФ служат в зоне СВО

Чекунков: многие сотрудники Минвостокразвития РФ ушли на фронт после начала СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Часть сотрудников Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики после начала СВО пошли служить в силовые структуры, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в ходе итогового заседания коллегии министерства. По его словам, которые передает NEWS.ru, 13 сотрудников ведомства находятся непосредственно на фронте.

Наши сотрудники не остались в стороне от защиты Отечества, они служат в Северном флоте, в Росгвардии, в добровольческих отрядах. 13 наших товарищей сегодня находятся на линии боевого соприкосновения, — подчеркнул министр.

Ранее немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что завершение украинского конфликта невозможно без личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Эксперт отметил, что договор должны заключить именно главы государств.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что украинским властям нужно прекратить выполнять приказы Запада и начать прямой диалог с Россией ради достижения мира. По его словам, европейцы заинтересованы в продолжении конфликта.

Власть
Россия
Минвостокразвития
Алексей Чекунков
СВО
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