Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 11:32

Политолог ответил, что необходимо для завершения украинского конфликта

Политолог Рар: для завершения конфликта нужна встреча Путина и Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Завершение конфликта невозможно без личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар. Он отметил, что договор должны заключить именно главы государств.

Я не знаю, как закончить конфликт без личной встречи Путина с Зеленским, другого варианта в нынешней ситуации нет. Министры иностранных дел не могут ничего подписать, этот важный акт придется подписывать главам государства, плюс договориться сразу обо всем: мирный договор, архитектура европейской безопасности, — рассказал Рар.

Он подчеркнул, что по итогам соглашений территории нынешней России с большой вероятностью останутся в ее составе. По его мнению, Украина может получить право на вступление в ЕС как гарантию безопасности.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков рассказал, что президент США Дональд Трамп не станет союзником Евросоюза в переговорах с Россией. Однако, по его словам, лидеры ЕС на встрече лидеров «Большой семерки» все-таки попытаются перетянуть главу Белого дома на свою сторону, чтобы коллективно надавить на Москву.

Мир
Россия
Украина
встречи
соглашения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мерца обозвали глупцом из-за слов о подавлении России силой
Стало известно, куда направлялись дети из атакованного ВСУ автобуса
Гусеницы шелкопряда атаковали леса в одном регионе
Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
СК возбудил дело после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии
Появились подробности удара ВСУ по автобусу с детьми под Брянском
Путин прибыл на саммит Россия — АСЕАН в Казань
Спасатели нашли пропавшую в Карачаево-Черкесии группу туристов
Месть жене — сжечь четверых детей: пироман-убийца задержан под Красноярском
Появились новые детали в деле о крушении самолета под Волгоградом
Раскрыта судьба пострадавших при ударе по автобусу с детьми под Брянском
В Госдуме оценили идею предоставления бесплатных нянь семьям с детьми
Тепло прикосновений: почему натуральные ткани остаются вне конкуренции
Решетников раскрыл темы роста импорта России из стран АСЕАН
Названы профессии в промышленности, в которых востребованы женщины
Нападающий «Локомотива» ответил на слухи о переходе в «Спартак»
МИД Белоруссии проинформировали об инциденте в Брянской области
Протаранившему остановку с людьми таксисту огласили приговор
Нутрициолог назвала самые полезные ягоды
Дети из Белоруссии пострадали при атаке ВСУ на автобус в Брянской области
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.