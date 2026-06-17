Политолог ответил, что необходимо для завершения украинского конфликта Политолог Рар: для завершения конфликта нужна встреча Путина и Зеленского

Завершение конфликта невозможно без личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар. Он отметил, что договор должны заключить именно главы государств.

Я не знаю, как закончить конфликт без личной встречи Путина с Зеленским, другого варианта в нынешней ситуации нет. Министры иностранных дел не могут ничего подписать, этот важный акт придется подписывать главам государства, плюс договориться сразу обо всем: мирный договор, архитектура европейской безопасности, — рассказал Рар.

Он подчеркнул, что по итогам соглашений территории нынешней России с большой вероятностью останутся в ее составе. По его мнению, Украина может получить право на вступление в ЕС как гарантию безопасности.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков рассказал, что президент США Дональд Трамп не станет союзником Евросоюза в переговорах с Россией. Однако, по его словам, лидеры ЕС на встрече лидеров «Большой семерки» все-таки попытаются перетянуть главу Белого дома на свою сторону, чтобы коллективно надавить на Москву.