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16 июня 2026 в 17:13

Политолог ответил, могут ли лидеры Евросоюза настроить Трампа против России

Политолог Дудаков: Трамп не станет союзником Евросоюза в переговорах с Россией

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп не станет союзником Евросоюза в переговорах с Россией, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Однако, по его словам, лидеры ЕС на встрече лидеров «Большой семерки» все-таки попытаются перетянуть главу Белого дома на свою сторону, чтобы коллективно надавить на Москву.

Администрация Трампа старается найти внешнеполитическое направление, на котором можно было бы достичь успеха после провала в Иране. Много внимания уделяется Кубе. Но там не выходит никакой большой победы США. Об Украине Трамп тоже не забывает. Но вряд ли тут стоит ждать грандиозных прорывов. Все-таки есть очень серьезные противоречия по переговорам между позициями США и Европы. Европейские страны на G7 будут пытаться склонить Трампа на свою сторону и предложить понятную схему: «Давайте мы будем вместе давить на Москву западным блоком и принудим принять наши условия». Главе Белого дома, я думаю, такая позиция не близка. У него есть огромное количество противоречий с европейцами, — пояснил Дудаков.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут усилить санкции в отношении России на фоне снижения цен на нефть. По его словам, отказ от ограничений был связан с желанием не препятствовать поставкам энергоносителей.

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