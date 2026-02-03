Российских фигуристов включили в ролик МОК об Олимпиаде-2006 МОК включил Тотьмянину и Маринина в ролик об Олимпиаде-2006 в Турине

Российских фигуристов Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина включили в ролик Международного олимпийского комитета (МОК) об Играх в Турине, сообщает РИА Новости. На тех соревнованиях они стали победителями в парном катании.

Сюжет был показан во время сессии МОК, которая проходит 3 февраля в преддверии Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В ходе ролика были показаны кадры из короткой программы Тотьмяниной и Маринина.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д'Ампеццо. В нейтральном статусе будет участвовать 13 спортсменов из России.

Ранее олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что американский фигурист Илья Малинин первым в мире сделал прыжок в четыре с половиной оборота. Он сообщил, что будет следить за выступлениями спортсмена на Играх в Италии. Плющенко напомнил, что соревновался с родителями Малинина.

Российский фигурист Петр Гуменник заявил о недосягаемом уровне подготовки Малинина. Оба спортсмена будут соперничать друг с другом за золото Олимпиады-2026.