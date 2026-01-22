«Выглядит недосягаемым»: Гуменник оценил уровень Малинина

Уровень подготовки американского фигуриста Ильи Малинина можно оценить как недосягаемый, заявил Sport24 российский спортсмен Петр Гуменник. Журналисты попросили спортсмена, приглашенного для выступления на зимних Олимпийских играх — 2026, охарактеризовать соперников.

Сейчас он, конечно, выглядит недосягаемым. Но это никак, пожалуй, не влияет на мою подготовку, потому что я уже все равно нашел свой оптимальный контент, — подчеркнул Гуменник.

По словам российского спортсмена, в фигурном катании «бывает всякое». Поэтому важно выступить как можно чище и набрать как можно больше баллов, добавил он.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт заявил, что российским фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику следует слушать тренеров и спокойно делать то, что они умеют. Он отметил, что ОИ являются турниром, где на первый план выходит борьба нервов.

До этого Энберт сообщил NEWS.ru, что Петросян и Гуменник будут претендовать на медали Олимпиады-2026. Он отметил, что спортсмены получили неплохие баллы для первого международного турнира.