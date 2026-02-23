Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 14:26

Гуменник сфотографировался с главным соперником на закрытии Олимпиады

Гуменник опубликовал совместное фото с Малининым на закрытии Олимпиады

Петр Гуменник Петр Гуменник Фото: РИА Новости
Российский фигурист Петр Гуменник опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото с американцем Ильей Малининым на фоне шатров после закрытия Олимпиады. Спортсмен сделал снимок в Вероне.

Олимпиада закончилась! Буду скучать, — подписал снимок Гуменник.

Известно, что на Играх россиянин занял шестое место с итоговой суммой баллов 271,21. Малинин завоевал золото в командном зачете, при этом в одиночном турнире американец стал восьмым.

Ранее российская фигуристка Аделия Петросян на гала-концерте Олимпийских игр в Италии представила зрителям зажигательный номер под латиноамериканские хиты This Time For Africa и Hips Don’t Lie певицы Шакиры. 17-летняя спортсменка вошла в число участников первого отделения. Гуменник приглашения на гала-вечер не получил.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в ответ заявила, что фигурист не был приглашен на показательные выступления Олимпиады из-за оргкомитета, состоящего, по ее мнению, из людей, ненавидящих россиян. Тарасова резко высказалась в адрес организаторов, назвав их мерзавцами.

Петр Гуменник
Илья Малинин
Олимпиада
фигуристы
