Трамп довел Евросоюз до нервного срыва из-за ситуации с Ормузским проливом CNN: ЕС опасается решения США переложить на него патрулирование Ормуза

Страны ЕС опасаются, что США во главе с Дональдом Трампом в ближайшие недели могут объявить о победе в конфликте на Ближнем Востоке и переложить патрулирование Ормузского пролива на них, сообщает телеканал CNN. По его данным, такие опасения высказывают европейские чиновники.

Как отмечает телеканал, европейские власти считают ситуацию с эскалацией в регионе крайне чувствительной. При этом они боятся предпринимать резкие шаги, чтобы не ухудшить отношения с Вашингтоном.

Ранее Трамп заявил, что многие страны якобы намерены направить военные корабли, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Он упомянул Великобританию, Китай, Южную Корею, Францию и Японию. В Белом доме подтвердили, что американский лидер ведет переговоры с партнерами в Евросоюзе, особенно в НАТО и на Ближнем Востоке. Он добивается, чтобы союзники активно действовали, чтобы открыть пролив.

Глава евродипломатии Кая Каллас между тем подчеркнула, что ЕС не испытывает прямой зависимости от поставок энергоресурсов через Ормузский пролив, но внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Она отметила, что в Брюсселе опасаются глобального скачка цен из-за эскалации вокруг Ирана.