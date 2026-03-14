14 марта 2026 в 17:31

Трамп одной просьбой поставил под сомнение мощь армии США в иранской войне

Трамп: многие страны отправят военные корабли в Ормузский пролив

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Многие страны намерены направить военные корабли, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе, заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Он упомянул Великобританию, Китай, Южную Корею, Францию и Японию.

Многие страны, в особенности те, которые были затронуты закрытием Ормузского пролива со стороны Ирана, в связке с США направят военные корабли, чтобы открыть Ормузский пролив и обеспечить его безопасность, — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее финские аналитики пришли к выводу, что администрация Трампа допустили ряд просчетов в кампании против Ирана. Одними из главных ошибок было вступление войну и недооценка ответных действий Тегерана и финансовых последствий конфликта. Также оплошностью стали потери американской армии.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор между тем заявил, что CША находятся на грани катастрофы из-за продолжающейся операции в Иране. По его словам, речь идет как о военном, так и об экономическом аспектах. Макгрегор убежден, что грядет настоящий армагеддон.

Дональд Трамп
США
Ближний Восток
Ормузский пролив
Иран
корабли
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

