Трамп одной просьбой поставил под сомнение мощь армии США в иранской войне

Многие страны намерены направить военные корабли, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе, заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Он упомянул Великобританию, Китай, Южную Корею, Францию и Японию.

Многие страны, в особенности те, которые были затронуты закрытием Ормузского пролива со стороны Ирана, в связке с США направят военные корабли, чтобы открыть Ормузский пролив и обеспечить его безопасность, — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее финские аналитики пришли к выводу, что администрация Трампа допустили ряд просчетов в кампании против Ирана. Одними из главных ошибок было вступление войну и недооценка ответных действий Тегерана и финансовых последствий конфликта. Также оплошностью стали потери американской армии.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор между тем заявил, что CША находятся на грани катастрофы из-за продолжающейся операции в Иране. По его словам, речь идет как о военном, так и об экономическом аспектах. Макгрегор убежден, что грядет настоящий армагеддон.