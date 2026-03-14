14 марта 2026 в 17:11

Перечислены четыре главных просчета Трампа в Иране

Ilta-Sanomat: главной ошибкой Трампа по Ирану было вступление в войну

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Администрация президента США Дональда Трампа допустили ряд просчетов в военной кампании против Ирана, пишет финская газета Ilta-Sanomat со ссылкой на опрошенных аналитиков. По мнению профессора Университета Ваасы Ханны Смита, главной ошибкой было просто начать войну.

Исторически сложилось так, что начало войны почти всегда является просчетом. Обычно из этого ничего хорошего не выходит, и цена войны всегда очень высока, — считает аналитик.

Старший научный сотрудник Финского института международных отношений Тони Аларанта заявил, что администрация Трампа неверно оценила политическую ситуацию в Иране. По его словам, в США ожидали, что ликвидация нескольких высокопоставленных представителей иранского руководства приведет к краху режима.

Президент Трамп выдумал об иранском режиме нечто, что не соответствует действительности. Соединенные Штаты полагали, что убийство нескольких высокопоставленных деятелей в Иране положило бы начало краху режима, — пояснил Аларанта.

Третий просчет — недооценка ответных действий Тегерана и финансовых последствий конфликта. По данным СМИ, первая неделя войны могла обойтись Вашингтону более чем в $11,3 млрд, при этом реальные расходы могут быть выше. Концентрация ресурсов США на Ближнем Востоке также может повлиять на поддержку союзников в других регионах.

Еще одной ошибкой Трампа стали потери американской армии. По данным источников, США потеряли самолет-заправщик KC-135, который разбился на западе Ирака во время операции «Эпическая ярость». Кроме того, три истребителя F-15E Strike Eagle были сбиты дружественным огнем над Кувейтом.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что CША находятся на грани катастрофы из-за продолжающейся операции в Иране. По его словам, речь идет как о военном, так и об экономическом аспектах. Макгрегор убежден, что грядет настоящий армагеддон.

