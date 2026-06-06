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06 июня 2026 в 03:07

Астроном раскрыл данные о самом ожидаемом небесном явлении июня

Алексеев: сближение Венеры и Юпитера стало самым ожидаемым учеными явлением июня

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Самым ожидаемым и заметным астрономическим событием июня станет сближение Венеры и Юпитера, к которым затем приблизятся Меркурий и Луна, рассказал РИА Новости научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев. Светила будут хорошо видны на западном небосклоне.

Постепенно отдаляясь от Солнца, Венера окажется 9 июня на расстоянии 1,5 градуса от Юпитера. Оба светила будут хорошо видны на западном небосклоне через некоторое время после захода Солнца, — уточнил астроном.

Уже 15 июня к паре присоединится Меркурий, находящийся в восточной элонгации (максимальном отклонении от Солнца). А 17 июня картину дополнит Луна, которая расположится между Венерой и Юпитером.

Все эти объекты, кроме Меркурия, отлично видны невооруженным глазом. При наличии любительского телескопа или бинокля детали можно рассмотреть в подробностях.

Ранее заведующий отделом исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Валерий Шематович рассказал, что комета 3I/ATLAS принесла на Землю синильную кислоту. Он отметил, что ученым уже были известны такие соединения. Астроном подчеркнул, что маршрут кометы 3I/ATLAS был спроектирован таким образом, чтобы он прошел вблизи максимального количества планет Солнечной системы.

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Астроном раскрыл данные о самом ожидаемом небесном явлении июня
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