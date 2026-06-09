Сближение Венеры и Юпитера увидят в небе над Москвой 9 июня МФТИ: сближение Венеры и Юпитера увидят в Москве 9 июня

В небе над Москвой во вторник, 9 июня, можно будет увидеть сближение Венеры и Юпитера, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на МФТИ. Оба небесных объекта окажутся доступны невооруженному глазу в западной части неба.

Венера благодаря близости к максимальной элонгации не исчезнет из поля зрения еще около полутора часов после захода Солнца. Ее яркость, по словам ученых, объясняется сочетанием относительно малого расстояния до Земли и очень высокого альбедо ее облачного покрова.

На небе Венера выглядит заметно ярче Юпитера, — рассказали в МФТИ.

Ранее заведующий отделом исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Валерий Шематович рассказал, что комета 3I/ATLAS принесла на Землю синильную кислоту. Он отметил, что ученым уже были известны такие соединения. Астроном подчеркнул, что маршрут кометы 3I/ATLAS был спроектирован таким образом, чтобы он прошел вблизи максимального количества планет Солнечной системы.

До этого астрофизик Владимир Коваль рассказал, что кометы состоят из замерзших газов. Он отметил, что эти небесные тела делятся на долгопериодические и короткопериодические.