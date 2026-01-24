Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 00:46

Ученые рассказали Путину о новых вирусах гриппа и препаратах против них

В МФТИ рассказали Путину о гонконгском гриппе и противовирусном препарате

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президенту России Владимиру Путину в ходе рабочего визита в МФТИ рассказали о самых распространенных вирусах гриппа, в том числе гонконгском, а также проинформировали о разработке препаратов для борьбы с ними, сообщили в пресс-службе Кремля. Также в беседе с учеными обсуждались вопросы лекарственного суверенитета и достижения отечественной фармацевтики.

Президент высоко оценил модель интеграции образования, науки и производства в МФТИ. Также ректор университета Дмитрий Ливанов проинформировал главу государства об основных направлениях исследований в институте.

Ранее врач Андрей Осипов рассказал, что заболеваемость ОРВИ в России после праздников выросла в 1,5 раза. Он отметил, что большая часть россиян уже переболела вирусом.

До этого появилась информация, что новый всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ может начаться уже во второй половине января или в начале февраля. После возвращения людей к работе и учебе риск передачи вирусов значительно возрастет.

Кроме того, инфекционист Владимир Чуланов рассказал, что специалисты не располагают информацией, что России угрожает пандемия аденовируса. Его доля в структуре возбудителей ОРВИ ниже вирусов гриппа и риновирусов.

мфти
грипп
Владимир Путин
вирусы
