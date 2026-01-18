Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 18:52

Инфекционист раскрыл, грозит ли России страшный аденовирус

Инфекционист Чуланов: России не угрожает пандемия аденовируса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Специалисты не располагают информацией, что России угрожает пандемия аденовируса, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов. Его доля в структуре возбудителей ОРВИ ниже вирусов гриппа и риновирусов.

В настоящее время в СМИ появляются данные о новом типе аденовируса, распространяющемся в США со стремительной скоростью и поражающем жизненно важные органы. В настоящее время нет данных, свидетельствующих об угрозе пандемии, связанной с распространением аденовируса, — рассказал Чуланов.

Аденовирусная инфекция поражает различные органы и системы: дыхательные пути, глаза, кишечник, мочевой пузырь, лимфатическую и нервную системы. Случаи заболевания регистрируются в России в течение всего года, в холодное время года заболеваемость увеличивается. В группу риска входят дети и молодые люди.

Ранее появилась информация, что новый всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ может начаться уже во второй половине января или в начале февраля. После возвращения людей к работе и учебе риск передачи вирусов значительно возрастет.

