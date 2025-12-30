Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 18:18

В Госдуме раскрыли, куда еще в скором времени внедрят MAX

Депутат Боярский: MAX скоро будет удостоверять личность в самолете и поезде

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В скором времени россияне смогут удостоверять личность с помощью цифрового ID на базе мессенджера MAX в самолете, поезде и других видах транспорта, заявил председатель комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский в эфире «Радио России». По его словам, внедрение платформы в другие сферы жизни, где требуется подтверждать личность, будет проходить быстрее.

Убежден, мы будем предъявлять, например, водительское удостоверение, которое уже сейчас можно в своем цифровом ID наблюдать. Ну и в разных других жизненных сценариях, особенно что касается транспорта, самолета, поезда и других видов транспорта, — отметил Боярский.

Ранее сообщалось, что в мессенджере MAX зарегистрировались 80 млн человек. Рекордный суточный охват был зафиксирован в декабре и составил 51 млн пользователей. С начала работы мессенджера пользователи отправили более 10 млрд сообщений, а также совершили 2,2 млрд звонков.

До этого президент России Владимир Путин обязал управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и операторов по обращению с отходами взаимодействовать с жильцами многоэтажек только через домовые чаты на платформе MAX, а Минстрою поручено установить порядок такого взаимодействия. Согласно инициативе, нововведение сможет упростить контроль и повысить прозрачность работы отрасли.

Россия
Госдума
Сергей Боярский
мессенджеры
MAX
транспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный пожар полыхает в Одессе
Темпы продвижения российских войск в зоне СВО выросли в 15 раз
Обвинившая Байдена в домогательствах экс-помощница получила паспорт России
Громкое фиаско Зеленского, раскрыты новые детали в деле Долиной: что дальше
Более 100 тыс. жителей Подмосковья остались без света перед Новым годом
Вучич рассказал о мерах, «чтобы 1999 год никогда не повторился»
«Мы вас учим по книжке»: пленный ВСУ о тренировках британских инструкторов
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
В Ульяновской области объявили режим беспилотной опасности
«Деньги шли на оплату алиментов»: пленный ВСУ разоблачил командира роты
Российская школа 1962 года постройки едва не похоронила учеников
Британский актер стал рыцарем
Роман Симоньян оказался на вершине рейтинга лучших книг 2025 года
Звезда регби потерпел фиаско на «Кто хочет стать миллионером?»
Радио Судного дня выдало в эфир «Лебединое озеро»: почему все насторожились?
В Госдуме раскрыли причины украинской атаки на резиденцию Путина
Адвокат сообщил о смягчении меры пресечения для Карапетяна
Лидеры Европы созвонились после атаки Киева на резиденцию Путина
Мигрант с ломом напал на людей в больнице
В Госдуме рассказали, кто и почему может «убрать» Зеленского
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.