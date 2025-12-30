В Госдуме раскрыли, куда еще в скором времени внедрят MAX

В Госдуме раскрыли, куда еще в скором времени внедрят MAX Депутат Боярский: MAX скоро будет удостоверять личность в самолете и поезде

В скором времени россияне смогут удостоверять личность с помощью цифрового ID на базе мессенджера MAX в самолете, поезде и других видах транспорта, заявил председатель комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский в эфире «Радио России». По его словам, внедрение платформы в другие сферы жизни, где требуется подтверждать личность, будет проходить быстрее.

Убежден, мы будем предъявлять, например, водительское удостоверение, которое уже сейчас можно в своем цифровом ID наблюдать. Ну и в разных других жизненных сценариях, особенно что касается транспорта, самолета, поезда и других видов транспорта, — отметил Боярский.

Ранее сообщалось, что в мессенджере MAX зарегистрировались 80 млн человек. Рекордный суточный охват был зафиксирован в декабре и составил 51 млн пользователей. С начала работы мессенджера пользователи отправили более 10 млрд сообщений, а также совершили 2,2 млрд звонков.

До этого президент России Владимир Путин обязал управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и операторов по обращению с отходами взаимодействовать с жильцами многоэтажек только через домовые чаты на платформе MAX, а Минстрою поручено установить порядок такого взаимодействия. Согласно инициативе, нововведение сможет упростить контроль и повысить прозрачность работы отрасли.