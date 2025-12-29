В мессенджере MAX зарегистрировались 80 млн человек

В национальном мессенджере MAX зарегистрировались 80 млн человек. Рекордный суточный охват был зафиксирован в декабре и составил 51 млн пользователей.

С начала работы мессенджера пользователи отправили более 10 млрд сообщений, а также совершили 2,2 млрд звонков. Также блогеры, государственные организации и компании создали в MAX более 140 тыс. публичных каналов — суммарная аудитория составила 45 млн подписчиков.

Найти любой интересующий канал в национальном мессенджере можно с помощью кнопки «Чаты». Необходимо нажать на поисковую строку в обновленной витрине приложения.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обязал управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и операторов по обращению с отходами общаться с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты на платформе MAX. Минстрой установит порядок такого взаимодействия.