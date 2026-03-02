Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 12:03

«Две полоски»: Милонов назвал лучший подарок для женщины на 8 Марта

Депутат ГД Милонов назвал наступление беременности лучшим подарком на 8 Марта

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лучшим подарком женщине, который может подарить мужчина на 8 Марта, является наступление беременности, заявил в интервью NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. При этом худшим подарком для жены или возлюбленной в эту праздничную дату парламентарий назвал «букет из тысячи роз».

Лучший подарок, конечно, для женщины на 8 Марта — это две полоски беременности. Дальше уже есть варианты <…>. Нельзя дарить букет из 1000 роз, потому что вы выставляете себя каким-то разбогатевшим торговцем верблюдами или помидорами, — заметил собеседник.

Он выразил мнение, что девушки с низкой социальной ответственностью любят выкладывать свои фото с такими букетами в социальных сетях. По мнению парламентария, это выглядит пошлостью, вне зависимости, есть праздничный повод или отсутствует.

И если ваша женщина, не дай бог, фото с этим букетом выложит, это будет, конечно, братан, фиаско. Потому что она будет похожа на резидента запрещенных соцсетей. Не надо, пожалуйста, использовать свою женщину в качестве манекена для демонстрации собственных каких-то финансовых и прочих достоинств, — призвал Милонов.

Ранее собеседник признался, что не бывает в Большом театре из-за высокой, по его мнению, пафосности этого заведения. Кроме того, считает «неприлично высокими» цены на билеты.

Читайте также
Милонов объяснил, почему ему тяжело смотреть кино Кончаловского о революции
Культура
Милонов объяснил, почему ему тяжело смотреть кино Кончаловского о революции
ИИ определил 3 самых популярных рецепта на 8 Марта: их обожают женщины — салат, бутерброды и десерт
Общество
ИИ определил 3 самых популярных рецепта на 8 Марта: их обожают женщины — салат, бутерброды и десерт
Что такое муравьиная ферма, и почему ее нужно дарить не только детям
Семья и жизнь
Что такое муравьиная ферма, и почему ее нужно дарить не только детям
Психолог рассказала, что лучше подарить женщине на 8 Марта
Общество
Психолог рассказала, что лучше подарить женщине на 8 Марта
Как сделать слайм без тетрабората натрия — обходимся без лишней химии
Семья и жизнь
Как сделать слайм без тетрабората натрия — обходимся без лишней химии
Виталий Милонов
8 марта
подарки
праздники
семья
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Он прошел тяжелый путь»: Милонов объяснил ажиотаж вокруг пьесы с Ефремовым
Слоеный салат с креветками: тропический рай у вас на кухне за 20 минут
Китайское судно у берегов Ирана подверглось воздействию неизвестного оружия
Водитель автокрана провалился в котлован и умер на севере Москвы
Возлюбленный Лерчек показал фото с ее родов
Москалькова раскрыла страшную правду о возвращении украинцев на родину
Месси сравнялся с Пеле по количеству голов со штрафных
Дачников предупредили о последствиях снежной зимы
В МИД России предложили россиянам новый способ покинуть Иран
Новый удар Ирана по танкеру у берегов Омана привел к жертвам
Таможенники задержали иностранца, который вез в Россию деньги
Хинштейн пришел в ярость из-за действий курского чиновника
Рубио заявил конгрессмену, что США не били по Хаменеи
Политолог оценил вероятность попыток Ирана убить Трампа
Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск
ЦАХАЛ планирует наземное вторжение в Ливан, чтобы обезглавить «Хезболлу»
Спасатель объяснил, как вести себя при падении под лед
«Незакрытый гештальт»: политолог о планах США сменить власть на Кубе
Аналитик спрогнозировал стоимость нефти на фоне нападения США на Иран
Золото подорожало после ударов по Ирану
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.