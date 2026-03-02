«Две полоски»: Милонов назвал лучший подарок для женщины на 8 Марта

Лучшим подарком женщине, который может подарить мужчина на 8 Марта, является наступление беременности, заявил в интервью NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. При этом худшим подарком для жены или возлюбленной в эту праздничную дату парламентарий назвал «букет из тысячи роз».

Лучший подарок, конечно, для женщины на 8 Марта — это две полоски беременности. Дальше уже есть варианты <…>. Нельзя дарить букет из 1000 роз, потому что вы выставляете себя каким-то разбогатевшим торговцем верблюдами или помидорами, — заметил собеседник.

Он выразил мнение, что девушки с низкой социальной ответственностью любят выкладывать свои фото с такими букетами в социальных сетях. По мнению парламентария, это выглядит пошлостью, вне зависимости, есть праздничный повод или отсутствует.

И если ваша женщина, не дай бог, фото с этим букетом выложит, это будет, конечно, братан, фиаско. Потому что она будет похожа на резидента запрещенных соцсетей. Не надо, пожалуйста, использовать свою женщину в качестве манекена для демонстрации собственных каких-то финансовых и прочих достоинств, — призвал Милонов.

Ранее собеседник признался, что не бывает в Большом театре из-за высокой, по его мнению, пафосности этого заведения. Кроме того, считает «неприлично высокими» цены на билеты.