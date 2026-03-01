Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 15:34

«Перегружены понтами»: Милонов объяснил, почему не бывает в Большом театре

Милонов назвал неприличной стоимость билета в Большой театр

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью NEWS.ru объяснил, что не бывает в Большом театре из-за высокой, по его мнению, пафосности этого заведения. Кроме того, он считает «неприлично высокими» цены на билеты.

Мне нравятся театры, которые не перегружены понтами. Поэтому и в Большой не ходил ни разу. Когда ты за билет должен заплатить огромные деньги, то это уже «не про искусство», — подчеркнул собеседник.

Он также осудил людей, которые, посещая «Большой», делают селфи и выкладывают фото в соцсети. По мнению собеседника, такие зрители приходят в театр за тем, чтобы потом хвастаться якобы принадлежностью к культурной жизни столицы перед друзьями и подписчиками.

Я искренне считаю, большинство людей, которые заплатили огромные деньги за билеты и выставили себя в запрещенных сетях, не разбираются в балете или в опере. Может быть, я ошибаюсь. Но это становится неприличным — фоткаться в Большом театре напоказ, — выразил мнение собеседник.

Ранее Милонов выразил мнение, что у россиян нет ненависти к народной артистке России Ларисе Долиной. В ситуации «квартирного скандала» певицы люди выступили за справедливость, а «не против Долиной персонально», полагает депутат Госдумы.

Также Милонов предположил, что певица Алла Пугачева могла бы воспитать в своем муже Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) патриотические чувства. Тот факт, что певица этого не сделала, свидетельствует об отсутствии у нее самой любви к России, предположил парламентарий.

Виталий Милонов
Большой театр
искусство
балет
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стрельба в центре американского Остина привела к жертвам
Власти ОАЭ взяли на себя расходы застрявших в стране туристов
Политолог ответил, что стоит за назначением аятоллы Арафи
Дроны разгромили РСЗО «Вампир» в отместку за обстрелы Белгорода
Президент Азербайджана обратился к Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи
«Перегружены понтами»: Милонов объяснил, почему не бывает в Большом театре
В России «исчезли» все бюджетные места в ординатуре
Стало известно о втором ударе по танкеру рядом с Ормузским проливом
Пугачева «разрешила» весну
Иранский конфликт парализовал жизнь в Дохе
Пашиняна выгнали из магазина во время предвыборной поездки
Азербайджан экстренно пришел на помощь в эвакуации россиян из Ирана
Крыша детсада рухнула в Рязанской области
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 марта: где сбои в России
«Правда сильнее связей»: Милонов объяснил суть скандала с квартирой Долиной
В ОАЭ начали предлагать россиянам «спасти жизнь» за $500
Атака на танкер парализовала движение по «нефтяной артерии мира»
Гарри Стайлс появился на красной дорожке в балетках после долгого перерыва
В Госдуме назвали последствия блокады Ормузского пролива
«Он ей во внуки годится»: Милонов жестко подколол Пугачеву и ее мужа
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.