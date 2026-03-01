«Перегружены понтами»: Милонов объяснил, почему не бывает в Большом театре Милонов назвал неприличной стоимость билета в Большой театр

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью NEWS.ru объяснил, что не бывает в Большом театре из-за высокой, по его мнению, пафосности этого заведения. Кроме того, он считает «неприлично высокими» цены на билеты.

Мне нравятся театры, которые не перегружены понтами. Поэтому и в Большой не ходил ни разу. Когда ты за билет должен заплатить огромные деньги, то это уже «не про искусство», — подчеркнул собеседник.

Он также осудил людей, которые, посещая «Большой», делают селфи и выкладывают фото в соцсети. По мнению собеседника, такие зрители приходят в театр за тем, чтобы потом хвастаться якобы принадлежностью к культурной жизни столицы перед друзьями и подписчиками.

Я искренне считаю, большинство людей, которые заплатили огромные деньги за билеты и выставили себя в запрещенных сетях, не разбираются в балете или в опере. Может быть, я ошибаюсь. Но это становится неприличным — фоткаться в Большом театре напоказ, — выразил мнение собеседник.

