Путин объяснил ажиотаж вокруг балета «Щелкунчик» в Большом театре Путин: вся Россия хочет попасть на балет «Щелкунчик» в Большом театре

Президент России Владимир Путин заявил, что вся страна хочет попасть на балет «Щелкунчик». Так глава государства прокомментировал ажиотаж вокруг постановки на встрече с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым, передает пресс-служба Кремля.

Маэстро поделился мнением, что удачным решением стала организация прямой трансляции «Щелкунчика» на Первом канале. Он напомнил, что раньше существовала проблема дефицита билетов на этот спектакль. Путин в свою очередь заметил, что желание попасть на постановку охватывает всю страну.

Вся страна хочет попасть на «Щелкунчика», — подчеркнул российский лидер.

Ранее сообщалось, что жители Китая раскупили билеты на спектакли Большого и Мариинского театров в Поднебесной за рекордные 18 минут. Наибольшим успехом у местного населения пользовались балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Министр культуры России Ольга Любимова, призналась, что произошедшее ее сильно удивило.

До этого артист балета Николай Цискаридзе заявил, что зрители проявят уважение к работникам театров, если будут одеваться соответствующим образом в храмы искусства. По его словам, общество живет в такое время, когда необходимо заранее описывать правила, и Минкультуры РФ не помешало бы этим заняться.