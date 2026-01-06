В Кремлевском Дворце опровергли новость о ЧП в театре

Новость о якобы переломе ноги у артиста кремлевского балета на новогоднем спектакле «Щелкунчик» является фейком, заявили в пресс-службе Государственного Кремлевского дворца. В учреждении уточнили, что танцор кордебалета повредил связку — травма не оказалась тяжелой, гипс не потребовался.

Никакого перелома у него нет, гипс ему не накладывали. Более того, он дотанцевал спектакль до конца, что само по себе говорит о том, что травма не столь тяжела <…>. Разумеется, в последующих спектаклях танцовщика заменили, сейчас он восстанавливается и в скором времени вернется на сцену, — уточнили в пресс-службе.

Главный балетмейстер театра заслуженная артистка РФ Александра Тимофеева отметила, что повреждение связки — травма, которая часто встречается у артистов в силу профессионального риска. Она также назвала ситуацию, произошедшую на спектакле, штатной.

Это совершенно штатная, рабочая ситуация. Профессиональная деятельность артистов балета, как и спортсменов, изначально связана с определенными рисками, прежде всего в моменты прыжков и приземлений, и не травмируется только тот, кто не работает, — отметила Тимофеева.

Ранее стало известно, что главные партии в новогоднем представлении Щелкунчик Академии им. Вагановой, который прошел в Государственном Кремлевском дворце в декабре, исполнили выпускники Академии Русского балета имени Вагановой Дарья Панькова и Игорь Гурин. Артисты неоднократно принимали участие в постановке и пробовали себя в различных ролях.