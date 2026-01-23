Украинского артиста балета могут послать в окопы за постановку Чайковского

Солист балета Национальной оперы Украины Сергей Кривоконь лишился брони от призыва после гастролей за границей, сообщили в пресс-службе учреждения изданию «Левый берег». Речь идет об участии артиста в балете «Лебединое озеро» Петра Чайковского во время европейского турне.

В официальном ответе на запрос журналистов в опере подтвердили отмену брони для Кривоконя. Там также уточнили, что оба артиста, участвовавших в постановке, в настоящее время пребывают в отпуске, а итоговое решение будет принято после завершения служебного расследования.

Ранее сообщалось, что ведущих солистов балета Национальной оперы Украины могут уволить из-за участия в европейских гастролях с постановкой «Лебединое озеро». Артисты Наталья Мацак и Сергей Кривоконь, как утверждается, нарушили негласный запрет на произведения российских композиторов, в данном случае Петра Чайковского.

