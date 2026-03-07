Военный раскрыл, как ВСУ прятали дроны в школах и церквях

Украинские подразделения оборудовали свои позиции в церквях, пожарных частях и школах Красноармейска, рассказал РИА Новости командир 7-й мотострелковой роты 3-го батальона 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» гвардии старший лейтенант Геннадий Дорошев. При этом учебные заведения нередко использовались как командные пункты и площадки для запуска беспилотных летательных аппаратов, добавил он.

Они ставили технику в церкви, прятались в зданиях пожарной части, в школах. У меня было много задач, и часто школы использовались как командные пункты и места запуска беспилотников, — рассказал Дорошев.

Ранее сообщалось, что украинская сторона перебрасывает резервы из числа 57-й отдельной мотопехотной бригады в Волчанский район, подразделение доукомплектовали за счет осужденных за тяжкие преступления. По словам источника, командование ВСУ идет на все, чтобы остановить продвижение российской группировки войск «Север».

До этого украинский расчет беспилотников нанес удар по собственному пикапу, эвакуировавшему раненых военнослужащих с линии боевого соприкосновения на Красноармейском направлении. Как рассказал военный эксперт Андрей Марочко, действия армии противника обнаружили российские операторы дронов, проводившие разведку в районе.