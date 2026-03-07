В Минобрнауки высказались о будущем дубайских студентов

Студенты дубайского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова, приезжающие в Москву, смогут продолжить обучение в головном кампусе университета по своим специальностям, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. С 2 по 6 марта филиал был на дистанционном формате обучения, с 9 марта во всех учебных заведениях страны начнутся двухнедельные каникулы.

Студентам, которые приедут в Москву, будет обеспечено обучение в московском кампусе РЭУ по соответствующему направлению подготовки, — говорится в сообщении.

Утром 7 марта международный аэропорт Дубая поставил работу на паузу. Мера была принята в целях обеспечения безопасности. На фоне этого авиакомпания Emirates приостановила все рейсы в Дубай и обратно до дальнейшего уведомления. Пассажиров попросили не приезжать в аэропорт из соображений безопасности.

Ранее появилась информация, что у Дубая осталось свежих продуктов на 10 дней из-за сбоев в цепочках поставок на фоне войны США и Ирана. По словам главы крупной транспортно-логистической компании Штефана Пауля, конфликт вывел из строя около 18% мировой мощности авиаперевозок грузов, также серьезно пострадали морские перевозки.