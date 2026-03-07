Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 13:37

Ядерный бомбардировщик ВВС США прибыл на базу в Европе

Американский бомбардировщик B-1 Американский бомбардировщик B-1 Фото: U.S. Air Force/via Global Look Press
Американский стратегический бомбардировщик B-1, способный нести ядерное оружие, приземлился на базе британских ВВС в графстве Глостершир, сообщает газета Independent. Это произошло после того, как Лондон разрешил Вашингтону использовать свои военные объекты для ударов по Ирану.

Американский бомбардировщик, способный нести 24 крылатые ракеты, приземлился в Великобритании, — говорится в публикации.

Ранее востоковед Лана Раванди-Фадаи назвала выход США из ядерной сделки в 2018 году ударом для Ирана. Она подчеркнула, что Тегеран добросовестно выполнял условия соглашения, но Вашингтон нарушил договоренности, лишив республику гарантий.

До этого в Белом доме заявили, что военная операция США и Израиля против Ирана продлится около четырех — шести недель. Точные сроки достижения целей операции «Эпическая ярость» пока не определены.

Кроме того, стало известно, что удар по школе на юге Ирана, унесший жизни более 170 девочек, вероятно, был частью атаки США на соседнюю военно-морскую базу. В Вашингтоне пообещали расследовать трагедию.

