07 марта 2026 в 15:04

«Больше не тиран»: Трамп подвел итоги «адской трепки» для Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press
Начавшийся с США конфликт для Ирана — это первый раз за тысячи лет, когда он проиграл соседним ближневосточным странам, заявил в Truth Social американский президент Дональд Трамп. По его словам, Ирану сейчас «задают адскую трепку».

Иран — больше не тиран Ближнего Востока, он вместо этого проигравший на Ближнем Востоке и будет им еще много десятилетий, пока не сдастся или, что более вероятно, полностью не рухнет! — отметил Трамп.

До этого американские аналитики заявили, что война с Ираном, начатая по инициативе американского лидера, стала унижением вице-президента США Джей Ди Вэнса. В частности, политик во время предвыборной кампании обещал, что страна не вступит в конфликт с Тегераном.

Ранее востоковед Лана Раванди-Фадаи назвала выход Соединенных Штатов из ядерной сделки в 2018 году ударом для Ирана. Она подчеркнула, что Тегеран добросовестно выполнял условия соглашения, включая контроль МАГАТЭ и ограничение обогащения урана, в обмен на снятие санкций, однако американская сторона нарушила договоренности.

Дональд Трамп
Иран
войны
США
