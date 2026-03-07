Зимняя Олимпиада — 2026
Врачи пришили мужчине руку к бедру после травмы на производстве

В США врачи пришили мужчине руку к бедру после травмы на заводе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В США врачи зашили мужчине руку с внутренней стороны бедра после несчастного случая во время работы оператором на заводе, сообщает The Sun. У мужчины были оторваны несколько пальцев, поэтому медики предложили ему сохранить руку, таким образом обеспечив к ней приток крови.

Сначала я подумал, что мне это снится, — рассказал пациент.

Врачи предупредили, что в подобных случаях операция такого плана является нормой. Через шесть месяцев медики провели повторное вмешательство и отделили руку от ноги. Отмечается, что при восстановлении мужчине очень помогала его жена. Она фактически заново научила его бытовым вещам. Пациент до сих пор иногда страдает от болей в руке.

Ранее в Новом Уренгое врачи провели операцию на зрение недоношенному ребенку. Мальчику диагностировали заднюю агрессивную ретинопатию. Сообщается, что без операции ребенок мог потерять зрение. Медицинское вмешательство врачи провели прямо в кувезе.

До этого сообщалось, что в Саратове врачи из УКБ № 2 СГМУ им. В. И. Разумовского спасли зрение пациенту с разрывом сетчатки. Он обратился за медицинской помощью с жалобами на появление вспышек и «плавающих» помутнений.

