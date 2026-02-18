Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 17:15

Врачи из Саратова спасли зрение пациенту с разрывом сетчатки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Саратове врачи из УКБ №2 СГМУ им. В.И. Разумовского спасли зрение пациенту с разрывом сетчатки, сообщает телеканал «Саратов 24». Он обратился за медицинской помощью с жалобами на появление вспышек и «плавающих» помутнений.

Сообщается, что во время исследования врачи диагностировали мужчине периферическую отслойку сетчатки с разрывом. Такая патология может грозить пациенту полной потерей зрения.

Врачи провели микроинвазивную витреоретинальную операцию с участием лазерных технологий. Сейчас пациент вернулся к прежней жизни, специалистам также удалось сохранить высокую остроту зрения.

Ранее сообщалось, что врачи Нижегородской областной клинической больницы им. Семашко провели уникальную операцию 56-летней пациентке, у которой на протяжении нескольких лет развивалось гигантское патологическое скопление лимфы. Женщина поступила к медикам в тяжелом состоянии.

Саратов
врачи
операции
зрение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лед с балкона едва не убил жителя Самары
Мособлсуд отменил арест после трагедии в ИВС
Суд указал судье на ошибки при аресте погибшей в ИВС Алии Галицкой
«Это смех»: экс-игрок сборной России о возможных матчах с Мали и Гватемалой
Экс-нардеп ответил, когда может измениться ход переговоров по Украине
Стало известно, кого еще оставили без подарков на Олимпиаде
«Доехал до Варшавы»: еще один давний соратник Зеленского сбежал с Украины
Богатых москвичей к Масленице кормят дорогими и токсичными блинами
Автомобилист на полной скорости толкнул другую машину в толпу пешеходов
В OBS рассказали, выступит ли Гуменник на олимпийском шоу в Италии
Российские силовики задержали юных поджигателей сотовой вышки
Умер автор песен Михаила Круга
Крымчанина отправили на принудительное лечение после убийства матери
Раскрыто, обидится ли Трамп на Зеленского после нападок на партнеров США
Российская делегация вылетела в Москву после переговоров в Женеве
Зеленский поработил Украину. Куда пропали 2 миллиона уклонистов
Раскрыт хитрый план Украины по нефтепроводу «Дружба»
Задержанного главу комитета по госзаказу Петербурга могут отправить в СИЗО
«Ничем не отличается»: стоматолог назвал бесполезную процедуру
В РПЦ ответили, греховно ли брать кредит
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.