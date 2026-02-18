Врачи из Саратова спасли зрение пациенту с разрывом сетчатки

В Саратове врачи из УКБ №2 СГМУ им. В.И. Разумовского спасли зрение пациенту с разрывом сетчатки, сообщает телеканал «Саратов 24». Он обратился за медицинской помощью с жалобами на появление вспышек и «плавающих» помутнений.

Сообщается, что во время исследования врачи диагностировали мужчине периферическую отслойку сетчатки с разрывом. Такая патология может грозить пациенту полной потерей зрения.

Врачи провели микроинвазивную витреоретинальную операцию с участием лазерных технологий. Сейчас пациент вернулся к прежней жизни, специалистам также удалось сохранить высокую остроту зрения.

Ранее сообщалось, что врачи Нижегородской областной клинической больницы им. Семашко провели уникальную операцию 56-летней пациентке, у которой на протяжении нескольких лет развивалось гигантское патологическое скопление лимфы. Женщина поступила к медикам в тяжелом состоянии.