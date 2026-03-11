Два российских аэропорта временно закрыли небо Росавиация: аэропорты Волгограда и Саратова временно не работают

Аэропорты Волгограда и Саратова (Гагарин) временно прекратили работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь агентства — советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко. По его информации, воздушные гавани пока не принимают и не выпускают самолеты гражданской авиации. О возобновлении рабочего графика будет сообщено позже.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее российская путешественница, вернувшаяся на родину, рассказала, что не заметила усиления мер безопасности в аэропорту Дубая. Пассажирка сообщила лишь о кратковременной двухчасовой остановке работы аэропорта перед вылетом.

До этого российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта из-за ограничений на использование воздушного пространства. Рейсы перевозчиков в ОАЭ отменили до конца месяца. Теперь Минтранс и Росавиация ведут переговоры с региональными властями.