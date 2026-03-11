Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 01:25

«Надбавка за добычу»: РФПИ каламбуром оценил новость об Ормузском проливе

Дмитриев придумал каламбур в ответ на новости о минировании Ормузского пролива

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Xinhua/Global Look Press
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев остроумно отреагировал на сообщения о возможном минировании Ормузского пролива Ираном. В своем посте в соцсети X он использовал многозначное английское слово mining.

Слово в переводе означает одновременно и «минирование», и «добычу полезных ископаемых». Таким каламбуром Дмитриев намекнул на неизбежный рост котировок в случае эскалации.

Игра слов оказалась уместной: в зависимости от того, будет ли Иран «добывать» или «минировать», рынки все равно отреагируют ростом. Пока же Вашингтон и Тегеран обмениваются угрозами, а трейдеры закладывают в котировки «военную премию».

Ранее американские разведывательные структуры зафиксировали возможную подготовку Ирана к минированию акватории Ормузского пролива. Тегеран планировал действия в ключевой морской артерии, через которую проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Позже президент США Дональд Трамп признался, что Вашингтон не имеет подтвержденной информации об установке мин Ираном в Ормузском проливе. Он потребовал немедленно убрать мины, «если они есть», пригрозив в противном случае «военными последствиями невиданного уровня».

Еще через некоторое время стало известно, что американские силы уничтожили 10 неактивных катеров или кораблей Ирана, предназначенных для минирования. Как уточнил Трамп, работа была проведена в течение нескольких часов.

