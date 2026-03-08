Уровень немецкого промышленного производства вскоре серьезно сократится из-за отказа от использования российских энергоносителей, заявил в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он отметил, что индустриальный сектор Германии сейчас находится в состоянии свободного падения.

Немецкое промышленное производство находится в свободном падении из-за прекращения использования российских энергоносителей. Это (сложившаяся ситуация. — NEWS.ru) очень скоро станет намного хуже, — написал Дмитриев.

Он также прикрепил к своему сообщению специальный график с информацией за период с 1993 по 2025 год. На нем видно, как индекс промышленного производства планомерно опускается вниз. Дмитриев связал текущий глубокий кризис в ФРГ с прекращением поставок топлива из России.

Ранее сообщалось, что немецкие заправочные станции столкнулись с огромными очередями из-за резкого скачка стоимости бензина на фоне вооруженного конфликта США и Израиля с Ираном. Водители в Германии стремятся заранее запастись топливом. Автомобилисты всерьез опасаются, что цены на заправках продолжат расти еще сильнее в ближайшее время.

Также парламент Германии официально утвердил пакет новых правил по вопросам миграции и предоставления убежища. Теперь процедура получения статуса беженца станет заметно сложнее и строже. При этом законодатели упростили условия для трудоустройства некоторых категорий приезжих.