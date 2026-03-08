Появилась первая версия исчезновения подростков в Звенигороде Пропавшие в Звенигороде подростки могли утонуть в реке

Трое подростков, пропавших в Звенигороде Московской области, могли утонуть, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В поисках детей задействовано более 150 человек.

По предварительной информации, дети, которые пропали в Звенигороде, утонули в реке, — отметил источник.

Обращение в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступило 7 марта. Специалисты отрабатывают берег Москвы-реки, просматривают камеры и опрашивают свидетелей. Поиски продолжаются с привлечением всех возможных ресурсов.

Ранее подросток из Ленинградской области пропал после того, как съехал от родителей. По информации источника, парень по имени Владислав перестал отвечать на сообщения и звонки. Родители несовершеннолетнего полагают, что его могли завербовать мошенники.

До этого пропавшего в Подольске 11-летнего мальчика нашли мертвым. После школы ребенок пошел с друзьями кататься на ледянке, однако вечером домой не пришел. Мальчик погиб под завалами снега. Участие в поисках приняли полицейские и волонтеры.