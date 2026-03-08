Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 11:02

Фото: Xinhua/Shadati/Global Look Press
ВС США начали полностью уничтожать столицу Ирана, заявил профессор Хельсинского университета Гленн Дизен в социальной сети X. По его словам, Вашингтон быстро перешел к угрозам мирному населению.

США быстро перешли от проливания крокодиловых слез, говоря об иранцах, к сжиганию их столицы, — написал он.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вооруженные силы США планируют нанести удары по территориям Ирана, которые до сих пор не были объектом атак. По его словам, рассматривается вероятность полного уничтожения районов и неизбежной гибели людей.

До этого заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что НАТО могла бы выдвинуть Трампа за новую войну на Ближнем Востоке на Нобелевскую премию мира. Он напомнил о части партийного лозунга из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984»: «Война — это мир».

Также Медведев выступил с резкой критикой действий США и НАТО на Ближнем Востоке, связав убийство лидера Ирана с началом большой войны в регионе. Он также иронично прокомментировал обсуждение в Альянсе возможности применения пятой статьи Вашингтонского договора для поддержки США.

США
Иран
Европа
удары
