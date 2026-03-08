Россияне перешли в режим жесткой экономии на авиабилетах

Примерно 64% россиян признались, что в текущем году стараются экономить на перелетах активнее, чем в прошлом, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование. Чуть менее четверти опрошенных (23%) заявили, что их привычки в расходах на билеты не претерпели изменений. 13% участников, напротив, стали тратить на перелеты меньше, чем год назад. Наиболее заметно стремление к экономии проявилось у жителей крупных городов, чья жизнь связана с частыми деловыми поездками.

Самым популярным методом снизить расходы стал выбор более дешевого класса обслуживания. Такую стратегию в 2026 году применяют 29% пассажиров. Отказ от платного питания во время полета практикуют 18% путешественников. Еще 21% опрошенных регулярно следят за скидками и распродажами. Для этого они используют мобильные приложения авиакомпаний и агрегаторы, подключая уведомления о падении цен. 17% респондентов стараются планировать отдых или командировки так, чтобы они совпадали с сезонными акциями.

Также 34% пользователей задействуют функции мониторинга цен и автоматические оповещения. 27% оплачивают билеты картами, которые предлагают повышенный кешбэк за траты на путешествия или начисляют мили. 22% опрошенных для поиска минимальной цены сравнивают стоимость на нескольких интернет-площадках сразу. 17% респондентов применяют гибкие настройки поиска, подбирая альтернативные даты вылета и возвращения, что часто помогает найти более дешевые варианты.

Ранее экономист Хаджимурад Белхароев заявил, что стоимость авиабилетов может вырасти на 7-10%. К потенциальному подорожанию могут привести несколько факторов. В их числе увеличение цен на авиакеросин, а также рост стоимости обслуживания самолетов и аэропортов.