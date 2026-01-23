Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Экономист предположил, как изменятся цены на авиабилеты в феврале 2026 года

Экономист Белхароев: авиабилеты могут подорожать на 10% в феврале 2026 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Авиабилеты могут подорожать на 7–10% в феврале 2026 года, заявил «Финансам Mail» экономист Хаджимурад Белхароев. К потенциальному росту цен может привести увеличение стоимости авиакеросина, перевозки багажа, обслуживания аэропортов и самолетов.

Полагаю, что рост средней стоимости авиабилетов на февраль составит до 7–10%, — предположил Белхароев.

Экономист добавил, что состояние авиапарка также повлияет на стоимость перелетов. Он пояснил, что устаревший транспорт выбывает, а новые модели поступают не так часто. На стоимости отдельного билета отразится и день покупки — чем ближе дата вылета, тем дороже может быть полет.

Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил, что новые правила авиаперелетов, которые введут с 1 марта 2026 года, приведут к повышению цен. Начиная с весны авиапассажиры смогут вернуть деньги за билет на самолет, если он будет задерживаться более чем на 30 минут.

