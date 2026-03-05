Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 12:48

В Кремле рассказали, изменилась ли позиция Европы по «Северным потокам»

Песков: Европа не изменила позицию по запуску «Северного потока»

На этом аэрофотоснимке, опубликованном Министерством обороны Дании 27 сентября 2022 года, показано место утечки на газопроводе «Северный поток» На этом аэрофотоснимке, опубликованном Министерством обороны Дании 27 сентября 2022 года, показано место утечки на газопроводе «Северный поток» Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press
Позиция европейских государств по запуску уцелевшей ветки газопровода «Северный поток» не изменилась, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, никаких признаков грядущих изменений не усматривается, однако европейцы уже задумываются о том, чтобы сдвинуть сроки по введению запретов на импорт сжиженного российского газа.

Никаких признаков изменения позиций европейцев нет, хотя, и вчера об этом говорил президент, кстати, сейчас европейцы уже задумываются, а не сдвигать ли вправо сроки по введению различных запретов на импорт сжиженного газа из России, — заявил Песков.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что европейские страны могут вновь обратиться к России за поставками энергоносителей в случае длительного закрытия Ормузского пролива и нехватки американского СПГ. По его словам, Венгрия уже пошла на этот шаг, не желая разрушать национальную экономику из-за политических решений Брюсселя.

Прежде президент России Владимир Путин заявил, что правительству будет дано поручение проработать вопрос переориентации газовой отрасли с поставок в Европу на более выгодные рынки. По его словам, пока такого решения нет, но «мысли» появились.

