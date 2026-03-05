На этом аэрофотоснимке, опубликованном Министерством обороны Дании 27 сентября 2022 года, показано место утечки на газопроводе «Северный поток»

В Кремле рассказали, изменилась ли позиция Европы по «Северным потокам» Песков: Европа не изменила позицию по запуску «Северного потока»

Позиция европейских государств по запуску уцелевшей ветки газопровода «Северный поток» не изменилась, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, никаких признаков грядущих изменений не усматривается, однако европейцы уже задумываются о том, чтобы сдвинуть сроки по введению запретов на импорт сжиженного российского газа.

Никаких признаков изменения позиций европейцев нет, хотя, и вчера об этом говорил президент, кстати, сейчас европейцы уже задумываются, а не сдвигать ли вправо сроки по введению различных запретов на импорт сжиженного газа из России, — заявил Песков.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что европейские страны могут вновь обратиться к России за поставками энергоносителей в случае длительного закрытия Ормузского пролива и нехватки американского СПГ. По его словам, Венгрия уже пошла на этот шаг, не желая разрушать национальную экономику из-за политических решений Брюсселя.

Прежде президент России Владимир Путин заявил, что правительству будет дано поручение проработать вопрос переориентации газовой отрасли с поставок в Европу на более выгодные рынки. По его словам, пока такого решения нет, но «мысли» появились.