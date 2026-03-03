Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 11:39

Исследователь объяснил, возможен ли проамериканский режим в Иране

Исследователь Князев: попытка США ввести режим в Иране может привести к бунту

Фото: Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press
Попытка США установить свой режим в Иране может привести к бунту, заявил Readovka.news ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Александр Князев. Он уточнил, что светский режим в стране не приживется из-за религиозных традиций.

Он отметил, что навязанный Америкой режим может продержаться какое-то время, однако впоследствии приведет к тотальной войне. Князев подчеркнул, что США также с низкой вероятностью смогут получить доступ к нефтяным ресурсам.

По мнению исследователя, еще рано говорить о падении нынешнего режима. Эксперт обратил внимание, что Иран является «особой шиитской цивилизацией» и обладает большим запасом прочности.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что новые витки напряженности в отношениях с Ираном способны спровоцировать серьезные внутриполитические последствия для главы Белого дома Дональда Трампа, вплоть до запуска процедуры импичмента. По его словам, текущая ситуация вызывает беспокойство даже внутри самих Соединенных Штатов и может стать триггером для политических оппонентов президента.

