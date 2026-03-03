Песков сообщил о грядущем международном разговоре Путина

Президент России Владимир Путин проведет еще один международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, о подробностях будет объявлено позднее, передает РИА Новости.

Сегодня планируется еще один международный телефонный разговор, мы дадим соответствующее сообщение, — сказал представитель Кремля.

Также Песков сообщил, что на данный момент не ясны сроки и место новой трехсторонней встречи по украинскому урегулированию. По его словам, Кремль обнародует информацию, как только она появится.

Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что разговор Путина с американским коллегой Дональдом Трампом пока не планируется. 2 марта российский лидер по телефону обсудил с главами арабских стран эскалацию вокруг Ирана.

До этого президент РФ и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили кризис на Ближнем Востоке. Стороны выразили надежду на скорейшее урегулирование конфликта. Лидеры двух стран обеспокоены рисками расширения конфликта и возможным вовлечением в него третьих стран.