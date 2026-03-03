Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 14:14

Россиянам объяснили, почему снижаются продажи крепкого алкоголя

Доцент Черниговский: россияне перешли с крепких напитков на слабоалкогольные

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россияне начали употреблять больше слабоалкогольных напитков, что привело к снижению объема продаж крепкого алкоголя, рассказал НСН доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский. Он отметил, что натуральное выражение продаж крепких напитков оценивается по водке.

Объемы продаж легального крепкого алкоголя в России будут снижаться, тогда как объемы слабоалкогольной продукции будут увеличиваться. Это связано с тем, что сейчас молодежь все-таки больше заточена на потребление слабоалкогольной продукции — меняется структура потребления легального алкоголя, — заявил Черниговский.

Как подчеркнул доцент, снижение объемов продаж легального алкоголя связано с тем, что популярность набирает нелегальная продукция. По его словам, такая тенденция связана с увеличением цен на официальную продукцию.

Ранее сообщалось, что Республика Карелия в 2025 году стала лидером среди регионов России по потреблению крепкого алкоголя. На одного взрослого жителя, согласно данным исследования, там пришлось 21,2 литра спиртного.

