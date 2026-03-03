Столица Ирана сотряслась от взрывов

Несколько взрывов прогремели в столице Ирана Тегеране, сообщает агентство Tasnim. По данным журналистов, они прозвучали в разных районах города, однако другие подробности не приводятся.

Ранее тысячи жителей иранского Минаба вышли на улицы, чтобы проводить в последний путь школьниц, которые погибли в результате недавнего удара США и Израиля по городу. Траурная процессия заполнила центральные улицы и площадь города. Среди жертв оказались не только школьницы, но и преподаватели.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал бойней и военным преступлением удар по начальной школе для девочек в Минабе, который привел к многочисленным жертвам. Он добавил, что атаки со стороны исламской республики — это самооборона.

При этом в TikTok-канале Белого дома появилось видео с нарезками ударов по Ирану под ритмичную песню Macarena испанского дуэта Los Del Rio. В ролике показаны американские военные, истребители и моменты запуска ракет. Он набрал 325 тыс. лайков.