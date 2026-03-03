Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 15:21

Столица Ирана сотряслась от взрывов

В ряде районов Тегерана прозвучали взрывы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Несколько взрывов прогремели в столице Ирана Тегеране, сообщает агентство Tasnim. По данным журналистов, они прозвучали в разных районах города, однако другие подробности не приводятся.

Ранее тысячи жителей иранского Минаба вышли на улицы, чтобы проводить в последний путь школьниц, которые погибли в результате недавнего удара США и Израиля по городу. Траурная процессия заполнила центральные улицы и площадь города. Среди жертв оказались не только школьницы, но и преподаватели.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал бойней и военным преступлением удар по начальной школе для девочек в Минабе, который привел к многочисленным жертвам. Он добавил, что атаки со стороны исламской республики — это самооборона.

При этом в TikTok-канале Белого дома появилось видео с нарезками ударов по Ирану под ритмичную песню Macarena испанского дуэта Los Del Rio. В ролике показаны американские военные, истребители и моменты запуска ракет. Он набрал 325 тыс. лайков.

Иран
Тегеран
взрывы
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наталья Бардо вступилась за «устаревшие» конкурсы красоты
Автоэксперт напомнил, что делать в случае заноса машины на дороге
Стала известна причина отсутствия у умершего драматурга Коляды жены и детей
В Сочи произошло землетрясение
Белый дом уличили в манипуляциях по ядерному вопросу перед атакой на Иран
Апокалипсис в Тегеране после новых взрывов сняли на видео
Экс-депутат показал язык судье и отправился в колонию
«Есть шанс»: экс-нардеп об ускорении СВО из-за конфликта на Ближнем Востоке
Турэксперт призвала россиян не отдыхать на Шри-Ланке
Викинга аномальных размеров нашли в Великобритании
Женщина потребовала моральную компенсацию за лишние 12 дней в колонии
Столица Ирана сотряслась от взрывов
В окружении Тарантино ответили на слухи о его гибели в Израиле
Нового министра обороны Ирана ликвидировали спустя сутки после назначения
Психолог назвала неочевидный фактор низкой самооценки
В США назвали четыре цели Трампа в войне с Ираном
Европолитики попросили у Украины доступ к «Дружбе»
Полковник поставил точку в споре о сроках освобождения Сум
Билеты на концерты комика Алексея Щербакова исчезли из продажи
«Это будет не Вьетнам»: Пушков оценил вероятность сухопутной войны в Иране
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.