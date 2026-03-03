ЦАХАЛ заявила об ударах сразу по двум столицам на Ближнем Востоке

ЦАХАЛ заявила об ударах сразу по двум столицам на Ближнем Востоке ЦАХАЛ сообщила об одновременных ударах по Тегерану и Бейруту

Военно-воздушные силы Израиля нанесли две одновременные серии ударов по Ирану и Ливану, сообщила пресс-служба армии. По ее данным, войска нанесли точечные удары по военным объектам, принадлежащим «иранскому террористическому режиму» и организации «Хезболла». Информация о жертвах и разрушениях не приводится.

Израильские силы обороны наносят одновременные удары по Тегерану и Бейруту, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что военные КСИР атаковали американскую базу в районе Шейх-Иса в Бахрейне. Для удара они использовали 20 беспилотников и три баллистические ракеты. В Корпусе стражей Исламской революции указали, что при атаке были поражены командно-штабное здание и топливные цистерны.

В Вооруженных силах США между тем заявили об уничтожении командно-контрольных пунктов КСИР. Армия ударила также по иранским системам ПВО, пусковым установкам ракет и беспилотников, а также по военным аэродромам.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что запасы боеприпасов у американской армии остаются практически неограниченными. По его словам, большая часть этих снарядов находится в других странах. Глава государства также добавил, что с помощью них Вашингтон может вести войны «вечно».