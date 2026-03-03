Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 10:48

Невролог предупредила, чем грозит привычка чистить уши ватными палочками

Невролог Демьяновская: чистка ушей ватными палочками грозит серными пробками

Фото: Rosseforp/imageBROKER.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Привычка чистить уши с помощью ватных палочек крайне вредная — она чревата серными пробками и даже воспалениями, заявила РИАМО невролог Екатерина Демьяновская. Она отметила, что кожа внутри слухового прохода очень нежная и чувствительная к любым микротравмам.

Использовать ватные палочки для чистки слуховых проходов очень вредно. Анатомия уха устроена так, что сера естественным образом мигрирует наружу, когда человек жует и говорит — это происходит благодаря движению височно-нижнечелюстного сустава. Ватная палочка нарушает этот механизм, утрамбовывая серу глубже к барабанной перепонке и формируя плотные серные пробки, — предупредила Демьяновская.

Врач добавила, что даже незначительные микротравмы уха от использования палочек могут обернуться развитием наружного отита. Такой метод гигиены лишь нарушает защитный слой кожи слухового прохода. Впоследствии это приводит к сухости, зуду и еще большему желанию почистить уши.

Ранее дерматолог Александра Филева заявила, что регулярное использование наушников-вкладышей чревато воспалением наружного уха. Она напомнила, что со временем на поверхности этого девайса накапливаются частицы кожного жира, пота и ушной серы. В такой среде начинают активно размножаться микроорганизмы.

неврологи
здоровье
заболевания
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бизнесмены «обивают пороги» ФАС из-за цен на картофель
В МИД оценили вероятность введения санкций ООН против США из-за Ирана
Израиль закрыл генконсульство в Петербурге
Певица Паршута рассказала, готова ли к серьезным отношениям
МАГАТЭ подтвердило повреждение ядерного объекта в Иране
Врач предупредил, кому опасно пить газированную воду
В Госдуме оценили идею введения устного экзамена по истории перед ОГЭ
«Есть подтверждения»: Лавров высказался о ядерном оружии Ирана
Цены на нефть подскочили на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Звезда «Уральских пельменей» застряла на курорте из-за «золотых» билетов
МВФ аккуратно намекнул на кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке
БПЛА ударили по топливным резервуарам в Омане
Почему не работает Telegram сегодня, 3 марта: замедление, когда заблокируют
Венгрия обвинила Украину в срыве транзита нефти из-за политики
Раскрыто, добьется ли россиянка извинений после скандала в аэропорту Турции
Ведущий дело российского археолога польский судья принял внезапное решение
«Начало конца»: эксперт заявил, что война в Иране опаснее ядерной
Юрист рассказал, как изменился статус криптовалюты в России
Удары Ирана и Израиля: новости 3 марта, потери США, похороны школьниц
Минобороны России подтвердило освобождение Бобылевки в Сумской области
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.