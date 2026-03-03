Невролог предупредила, чем грозит привычка чистить уши ватными палочками

Привычка чистить уши с помощью ватных палочек крайне вредная — она чревата серными пробками и даже воспалениями, заявила РИАМО невролог Екатерина Демьяновская. Она отметила, что кожа внутри слухового прохода очень нежная и чувствительная к любым микротравмам.

Использовать ватные палочки для чистки слуховых проходов очень вредно. Анатомия уха устроена так, что сера естественным образом мигрирует наружу, когда человек жует и говорит — это происходит благодаря движению височно-нижнечелюстного сустава. Ватная палочка нарушает этот механизм, утрамбовывая серу глубже к барабанной перепонке и формируя плотные серные пробки, — предупредила Демьяновская.

Врач добавила, что даже незначительные микротравмы уха от использования палочек могут обернуться развитием наружного отита. Такой метод гигиены лишь нарушает защитный слой кожи слухового прохода. Впоследствии это приводит к сухости, зуду и еще большему желанию почистить уши.

Ранее дерматолог Александра Филева заявила, что регулярное использование наушников-вкладышей чревато воспалением наружного уха. Она напомнила, что со временем на поверхности этого девайса накапливаются частицы кожного жира, пота и ушной серы. В такой среде начинают активно размножаться микроорганизмы.