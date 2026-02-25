Зимняя Олимпиада — 2026
Невролог рассказал, как сохранить здоровье спины и шеи в эпоху гаджетов

Во время использования гаджетов необходимо своевременно менять позу и делать перерывы каждые 20 минут, заявил РИАМО невролог Дмитрий Макаров. Это позволит избежать неприятных ощущений в области спины и шеи.

Во время 20-минутного отдыха рекомендуется пройтись, сделать наклоны и вращения головой, а также выполнить круговые движения плечами, отметил Макаров. Эти простые действия активизируют кровообращение и снизят нагрузку на шею почти на 40%.

Кроме того, врач порекомендовал делать прогибы и округлять спину на четвереньках, наклоняться всем телом вперед, а также поднимать руки и ноги лежа на животе. Для профилактики проблем со спиной и шеей немаловажен и качественный сон. Высота подушки должна примерно равняться расстоянию от основания шеи до плеча плюс два-три сантиметра, а степень ее жесткости выбирается в зависимости от любимой позы для сна.

Ранее тренер Ольга Яблокова заявила, что длительная ходьба может привести к повреждению суставов. По ее словам, монотонные пешие прогулки также повышают риск развития артроза.

