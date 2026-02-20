Зимняя Олимпиада — 2026
Тренер назвала важный нюанс длительной ходьбы

Тренер Яблокова: длительная ходьба может травмировать суставы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Длительная ходьба может привести к повреждению суставов, заявила NEWS.ru тренер Ольга Яблокова. По ее словам, монотонные пешие прогулки также повышают риск развития артроза.

Тренд на 10 тысяч шагов популярен и кажется идеальным для применения в жизни как простой способ поддерживать физическую активность. Но для тех, кто только начинает, такой формат может закончиться травматизацией. В первую очередь можно повредить суставы. При длительной ходьбе без подготовки колени и голеностоп получают удар в полтора — три раза больше веса тела. У людей с лишним весом или плоскостопием это ускоряет износ хрящей и развитие артроза, вызывает воспаление. Неподходящая обувь усугубляет ситуацию: появляются мозоли, искривление стопы и боли в спине, — предупредила Яблокова.

Она добавила, что длительные пешие прогулки с неправильной техникой могут привести к перенапряжению позвоночника. По словам тренера, при регулярном повторении такой нагрузки возможно возникновение болевых ощущений в пояснице. Также Яблокова указала на то, что однообразные движения способствуют повреждению мышечных волокон, в дальнейшем приводя к боли.

Ранее сообщалось, что регулярная ходьба важна для здоровья и качества жизни людей, которые много времени проводят в офисе и мало двигаются. По словам врачей, прогулки укрепляют сердце, кости и мышцы, снижают риск диабета и улучшают умственные функции.

