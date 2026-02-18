Врачи перечислили положительные эффекты регулярной ходьбы

Регулярная ходьба в условиях офисной работы и сидячего образа жизни становится решающим фактором для улучшения здоровья и повышения качества жизни, пишет Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных медицинских специалистов. По словам врачей, пешие прогулки укрепляют сердце, кости и мышцы, снижают вероятность диабета и улучшают умственные способности, являясь эффективным средством профилактики болезней и снижения веса.

Регулярная ходьба способна запустить процесс жиросжигания, особенно если сочетать ее с правильным питанием. Я лично наблюдала, как мои пациенты, начав ходить всего по 30 минут в день, уже через месяц замечали положительные изменения в самочувствии и весе, — отметила врач-эндокринолог Светлана Ермакова.

Ранее врач-невролог Али Исмаилов рассказал, что сохранению здоровья при сидячей работе способствуют регулярные паузы каждые полчаса. Специалист подчеркнул важность правильной позы во время труда и посоветовал делать легкую разминку для снятия напряжения с шеи, спины и плеч, сделав такие упражнения частью повседневной рутины.

Кроме того, диетолог Екатерина Еремина предупредила, что недостаток движения провоцирует сбои в работе желудочно-кишечного тракта, метаболические нарушения и ожирение. Специалист добавила, что малоподвижность также опасна патологиями опорно-двигательной системы, включая остеопороз, развивающийся из-за отсутствия осевой нагрузки на скелет.