10 февраля 2026 в 15:03

Врач рассказала, как малоподвижный образ жизни разрушает здоровье

Диетолог Еремина: гиподинамия повышает риск развития заболеваний ЖКТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гиподинамия повышает риск развития заболеваний ЖКТ и метаболических нарушений, заявила MIR24.TV диетолог Екатерина Еремина. Кроме того, малоподвижный образ жизни чреват набором лишнего веса и болезнями опорно-двигательного аппарата.

При гиподинамии повышаются риски увеличения веса. А при избыточном питании возникает ожирение, что может привести еще к ряду заболеваний. В частности, это чревато сахарным диабетом второго типа, проблемами c ЖКТ и жировым гепатозом печени, — предупредила Еремина.

Кроме того, гиподинамия может обернуться развитием остеопороза, который возникает из-за отсутствия осевой нагрузки. Другими негативными последствиями могут стать искривление осанки и снижение мышечной массы. Вдобавок ко всему избыточное питание и отсутствие физической активности повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, подытожила врач.

Ранее диетолог Светлана Лисицына заявила, что застой лимфы при малоподвижном образе жизни, длительном сидении или ношении обуви на каблуках способствует образованию отеков. Обильные приемы пищи в ночное время, дефицит жидкости в организме, избыток углеводов в питании, стресс и недосып также могут привести к этой проблеме.

