27 января 2026 в 14:44

Диетолог перечислила основные причины появления отеков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обильные приемы пищи в ночное время, дефицит жидкости в организме, избыток углеводов в питании, стресс и недосып могут вызвать отеки, заявила «Вечерней Москве» диетолог Светлана Лисицына. Среди других негативных факторов она выделила обилие соли в рационе или полное ее отсутствие и злоупотребление алкоголем.

Застой лимфы при малоподвижном образе жизни, длительном сидении или ношении обуви на каблуках тоже способствует образованию отеков, предупредила Лисицына. А причиной так называемых низкобелковых отеков может стать голодание.

Помимо алкоголя, отечность могут спровоцировать соленые закуски, в том числе копчености, чипсы, сыры и маринованные овощи. Аналогично и с газированными напитками, сладостями, жирной и тяжелой пищей. Все эти продукты дополнительно нагружают почки, пояснила врач.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что ликопин в помидорах поддерживает иммунитет и снижает риски развития атеросклероза. Она отметила, что помидоры содержат и другие полезные микроэлементы.

