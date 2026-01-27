Диетолог перечислила основные причины появления отеков

Обильные приемы пищи в ночное время, дефицит жидкости в организме, избыток углеводов в питании, стресс и недосып могут вызвать отеки, заявила «Вечерней Москве» диетолог Светлана Лисицына. Среди других негативных факторов она выделила обилие соли в рационе или полное ее отсутствие и злоупотребление алкоголем.

Застой лимфы при малоподвижном образе жизни, длительном сидении или ношении обуви на каблуках тоже способствует образованию отеков, предупредила Лисицына. А причиной так называемых низкобелковых отеков может стать голодание.

Помимо алкоголя, отечность могут спровоцировать соленые закуски, в том числе копчености, чипсы, сыры и маринованные овощи. Аналогично и с газированными напитками, сладостями, жирной и тяжелой пищей. Все эти продукты дополнительно нагружают почки, пояснила врач.

