Диетолог рассказала о пользе помидоров

Ликопин в помидорах поддерживает иммунитет и снижает риски развития атеросклероза, рассказала Общественной Службе Новостей доктор медицинских наук врач-диетолог Маргарита Королева. Она отметила, что помидоры содержат и другие полезные микроэлементы.

Кроме того, ликопин способствует инфекционной протекции и снижению окислительного стресса, поддерживает иммунный статус и мужское здоровье, — рассказала Королева.

По словам диетолога, в томатах также содержатся фосфор, натрий, кальций и калий. Она посоветовала не исключать этот продукт из рациона.

