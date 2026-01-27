Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 13:45

Диетолог рассказала о пользе помидоров

Диетолог Королева: ликопин в помидорах поддерживает иммунитет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ликопин в помидорах поддерживает иммунитет и снижает риски развития атеросклероза, рассказала Общественной Службе Новостей доктор медицинских наук врач-диетолог Маргарита Королева. Она отметила, что помидоры содержат и другие полезные микроэлементы.

Кроме того, ликопин способствует инфекционной протекции и снижению окислительного стресса, поддерживает иммунный статус и мужское здоровье, — рассказала Королева.

По словам диетолога, в томатах также содержатся фосфор, натрий, кальций и калий. Она посоветовала не исключать этот продукт из рациона.

Ранее диетолог Елена Хохлова рассказала, что белок миоглобин, содержащийся в больших количествах в красном мясе — свинине или говядине, может превращаться в процессе переваривания в нитрозамины — канцерогенные для человека вещества. При этом, по ее словам, регулярное употребление белого мяса, к которому относится курятина, является одной из мер профилактики серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

