22 февраля 2026 в 21:52

Украина попросила ЕК помочь с поставками нефти в Венгрию и Словакию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украина официально запросила у Еврокомиссии содействие в организации альтернативных поставок нефти в Венгрию и Словакию, сообщает Politico со ссылкой на письмо украинской миссии при ЕС. Причиной стали проблемы с транзитом по трубопроводу «Дружба».

В своем обращении к гендиректорату ЕК по энергетике Киев предложил заменить остановленный маршрут прокачкой топлива через нефтепровод Одесса — Броды или использовать черноморские порты. Украинская сторона заверила, что уже предложила Венгрии со Словакией «помощь в восстановлении поставок» по временным схемам. Однако окончательное решение теперь зависит от готовности ЕК профинансировать и согласовать сложную логистическую переброску ресурсов в обход «Дружбы».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Братислава прекратит поставки электроэнергии на Украину с 23 февраля. По его словам, у Киева есть время до понедельника, чтобы возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Он подчеркнул, что Словакия — это гордая и суверенная страна, а себя политик назвал «гордым и суверенным словаком».

Украина
Евросоюз
Венгрия
Словакия
