17 марта 2026 в 02:12

В Индии задержали украинцев из-за «террористических» подозрений

The Indian Express: в Индии арестовали украинцев из-за подготовки террористов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Национальное агентство расследований Индии (NIA) задержало семерых иностранцев — шестерых граждан Украины и одного гражданина США. Их подозревают в подготовке террористов для действий в Мьянме, сообщает The Indian Express.

Задержанных обвиняют в сговоре с целью осуществления террористической деятельности против Индии. Аресты произошли в аэропортах Калькутты, Лакхнау и Дели в пятницу вечером, 13 марта.

По информации источников издания, задержанные пересекли границу Мьянмы, где встречались с этническими группами, враждебными Индии. Расследование также выявило, что они доставляли несколько партий дронов из Европы в индийский штат Мизорам.

Подробности о целях и планах задержанных пока не раскрываются. Ведется следствие. Расследование может пролить свет на масштабы иностранного вмешательства в регионе.

Ранее сообщалось, что Иран может нанести удары по посольствам Украины в ответ на помощь Соединенным Штатам в ближневосточном конфликте. Военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов указал, что для этого Тегеран обладает всем необходимым вооружением. Он подчеркнул, что Иран наносит удары даже по своим единоверцам, которые поддержали США и Израиль.

Индия
Украина
задержания
теракты
