В Индии задержали украинцев из-за «террористических» подозрений

Национальное агентство расследований Индии (NIA) задержало семерых иностранцев — шестерых граждан Украины и одного гражданина США. Их подозревают в подготовке террористов для действий в Мьянме, сообщает The Indian Express.

Задержанных обвиняют в сговоре с целью осуществления террористической деятельности против Индии. Аресты произошли в аэропортах Калькутты, Лакхнау и Дели в пятницу вечером, 13 марта.

По информации источников издания, задержанные пересекли границу Мьянмы, где встречались с этническими группами, враждебными Индии. Расследование также выявило, что они доставляли несколько партий дронов из Европы в индийский штат Мизорам.

Подробности о целях и планах задержанных пока не раскрываются. Ведется следствие. Расследование может пролить свет на масштабы иностранного вмешательства в регионе.

