ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 мая 2026 в 20:44

Владелец ресторана умер после ужина в собственном заведении

Владелец ресторана в Индии умер после ужина в собственном заведении

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Владелец ресторана в индийском городе Ранчи скончался после ужина в собственном заведении, пишет The Times of India. По предварительным данным, 42-летний бизнесмен Викас Сингх поужинал и вскоре почувствовал резкое недомогание.

Мужчину экстренно доставили в больницу, однако спасти его не удалось — он умер через несколько часов. Врачи зафиксировали симптомы, похожие на отравление.

Родственники погибшего заявили полиции, что подозревают насильственную смерть. По их словам, бизнесмен мог быть отравлен конкурентами или кем-то из персонала. Полиция начала расследование, допрашивает сотрудников ресторана. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти.

Ранее сообщалось, что у 31-летней жительницы Уфы развился отек мозга после посиделок с друзьями. Девушка выпила с друзьями около полутора литров пива и немного вина, после чего ее состояние резко ухудшилось. Ночью ее стошнило, к утру появилась сильная головная боль, спутанность сознания, проблемы с координацией и сонливость.

Азия
Индия
смерти
рестораны
ужины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ГИБДД вернется в техосмотр впервые с 2012 года
«Единая Россия» предложила меры по сокращению времени ожидания транспорта
Мотоциклист разбился насмерть во время самой кровавой гонки в мире
Мадьяр рассказал, будет ли Венгрия отправлять военную технику на Украину
Вылет Медведева, успехи Андреевой: каковы шансы россиян на «Ролан Гаррос»
Бывший хоккеист «Монреаля» Клод Лемье ушел из жизни
Шесть младенцев умерли из-за отключившегося в больнице кондиционера
Мошенники научились обманывать россиян с помощью сим-карт
Назначен новый гендиректор Запорожской АЭС
Владелец ресторана умер после ужина в собственном заведении
Захарова стала победительницей премии ИРИ
Конгрессмены в США пытаются заблокировать проект линкора класса «Трамп»
Российские дипломаты обвинили Швецию в цинизме после одного обещания Киеву
Военную базу ВС РФ в Армении закроют? Что сказали Шойгу и Пашинян, слухи
Делегировать все: как осознанные люди освобождают время для главного
Над Россией за 12 часов перехватили 10 украинских дронов
Стало известно, с чем связаны претензии к арестованному Васильченко
Отец гадалки Ермака оказался сторонником России
Мигрантов на Украине может стать больше, чем коренных жителей
Массовый приступ паники случился на борту самолета при посадке в Колумбии
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.