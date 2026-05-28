Владелец ресторана умер после ужина в собственном заведении

Владелец ресторана в индийском городе Ранчи скончался после ужина в собственном заведении, пишет The Times of India. По предварительным данным, 42-летний бизнесмен Викас Сингх поужинал и вскоре почувствовал резкое недомогание.

Мужчину экстренно доставили в больницу, однако спасти его не удалось — он умер через несколько часов. Врачи зафиксировали симптомы, похожие на отравление.

Родственники погибшего заявили полиции, что подозревают насильственную смерть. По их словам, бизнесмен мог быть отравлен конкурентами или кем-то из персонала. Полиция начала расследование, допрашивает сотрудников ресторана. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти.

